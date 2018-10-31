67.5 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مطار دبي الدولي 7.2 ملايين مسافر، خلال سبتمبر الماضي، ما رفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري، إلى 67.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 1.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي في بيان، أمس، بأنه للمرة السادسة، خلال العام الجاري، يشهد مطار دبي زيادة عدد المسافرين على سبعة ملايين مسافر، في حين أنهى المطار الربع الثالث من العام الجاري بعدد 23.8 مليون مسافر، أي بارتفاع نسبته 1%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وأوضحت «مطارات دبي»، أن الهند احتفظت بمكانتها من حيث كونها أكثر الأسواق تعاملاً مع مطار دبي، حيث سجلت 957 ألفاً و748 مسافراً، خلال سبتمبر 2018، تلتها المملكة المتحدة (538 ألفاً و199 مسافراً)، ثم السعودية (454 ألفاً و929 مسافراً). وأضافت أنه من الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة، تأتي أستراليا (256 ألفاً و848 مسافراً)، والولايات المتحدة (252 ألفاً و264 مسافراً)، والصين (208 آلاف و822 مسافراً).

أما من حيث المدن، بينت «مطارات دبي»، تصدر لندن كأكثر الوجهات مقصداً، حيث سجلت (329 ألفاً و778 مسافراً)، ثم مومباي في المرتبة الثانية بعدد (199 ألفاً و829 مسافراً)، ثم مدينة نيودلهي (170 ألفاً و122 مسافراً)، مشيرة إلى أنه من حيث المناطق الأكثر نمواً، فقد حلّت أميركا الشمالية بالمرتبة الأولى بنسبة 15.2%، تلتها إفريقيا بنسبة 10.9%، ورابطة الدول المستقلة بنسبة 6.8%.

ارتفعت حركة الطائرات، خلال شهر سبتمبر 2018، لتصل إلى 33 ألفاً و610 حركات، بارتفاع 1.4%، مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، فيما بلغ متوسط عدد المسافرين في الرحلة الواحدة 221 مسافراً.

ووصل إجمالي عدد الحركات التي أقلعت أو هبطت في مطار دبي الدولي، بين يناير وسبتمبر 2018، إلى 306 آلاف و210 حركات، أي بمعدل 1125 حركة يومياً، بينما

انخفض وقت الانتظار في المطار بنسبة 28% في سبتمبر، بفضل تقنية البوابات الذكية التي تسّرِع من مرور المسافرين عبر منافذ الجوازات.

وقال نائب الرئيس في «مطارات دبي»، جمال الحاي: «نواصل تسجيل الأرقام المستهدفة، وأيضاً الارتقاء بخدماتنا، لتعزيز تجربة المسافرين، حيث قللنا زمن الانتظار إلى أبعد الحدود، بفضل العديد من الحلول الذكية، منها البوابات الذكية».