«الصكوك الوطنية» تطلق حملة للتشجيع على الادخار

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الصكوك الوطنية، أمس، إطلاق حملة للادخار بمناسبة اليوم العالمي للادخار، الذي يصادف 31 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تحفيز كل من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات على تعزيز مدخراتهم.

وأفادت الشركة بأن الاحتفال باليوم العالمي للادخار، يهدف عموماً إلى زيادة وعي الجمهور حول العالم بأهمية الادخار، وهو مبادرة أطلقها معهد مصرفية التجزئة والادخار العالمي منذ أكثر من 90 عاماً تروج لمزايا الادخار من خلال برامج محو الأمية المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي، إن «الادخار يعد عنصراً رئيساً في نجاح الاقتصادات، ويتيح لكل فرد القيام بدوره في تحقيق ذلك النجاح»، مشيراً إلى أن «الادخار يصب في النهاية في الصالح العام». وأوضح أن فروع الشركة ستفتح أبوابها يوم 31 أكتوبر لزيادة المدخرات من الثامنة صباحاً وإلى الـ12 منتصف الليل، وتقدم لأول 100 عميل يصل إلى فروعها حسابات ادخار وخططاً مرنة مجانية، إضافة إلى تقديمها استشارات مالية ومجموعة من الهدايا للعملاء، خصوصاً الأطفال على مدار اليوم، وذلك بهدف تشجيع أولياء الأمور على بفتح حسابات لأطفالهم.

وأضاف العلي أن العملاء الذين يدخرون 5000 درهم، أو يسجلون في برنامج خطتي، أو يرشحون الشركة إلى أصدقائهم، سيدخلون تلقائياً في السحب الحصري على الجوائز، لافت إلى أن السحب سيجري في فرع الصكوك الوطنية في دبي الساعة الثامنة مساء.