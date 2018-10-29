وفد ماليزي يطّلع على تجربة «دبي المالي» في أسواق رأس المال الإسلامي

المصدر: دبي - وام

استعرض سوق دبي المالي، أمام وفد ماليزي، برئاسة عضو هيئة الشريعة في البورصة الماليزية، الدكتور عدنان حسن، دوره في تعزيز قطاع سوق رأس المال الإسلامي، باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ عام 2007.

وأكّد رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، الحرص على توطيد الصلات مع الأسواق المالية والخبراء المختصين في مجالات أسواق المال والاقتصاد الإسلامي والشريعة من مختلف أنحاء العالم، إيماناً بأهمية تبادل الخبرات والمعلومات والعمل معاً لتعزيز نمو وتطور هذا القطاع.

وقال إن مجال الفتوى والشريعة يكتسب أهمية كبرى للسوق، باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة عالمياً، وكذلك في سياق جهوده الدؤوبة لترسيخ مكانة دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وأعرب كاظم عن سعادته بوضع خبرات دبي المتميزة في مجال الاقتصاد الإسلامي بوجه عام، وأسواق رأس المال الإسلامي على وجه الخصوص، في متناول المؤسسات الشبيهة في الدول الأخرى.

من جهته، أكد عدنان حسن على استلهام التجربة الناجحة لسوق دبي المالي في هذا المجال، مشيداً برؤية القيادة في دبي في ما يخص تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.