تفاهم بين «مؤسسة الموانئ» و«جمارك أبوظبي» لتطوير خدمات ابتكارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، لتوطيد الشراكة في مجالات تطبيق الأنظمة والقوانين، واستخدام أفضل التقنيات والحلول الابتكارية، وتطوير خدمات ابتكارية تدفع إلى تعزيز قاعدة المتعاملين.

وقّع المذكرة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، ومدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، راشد لاحج المنصوري.

وتنصّ مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتقديم قيمة مضافة للمتعاملين بما يعزز من تحقيق رؤيتهما في ريادة أداء الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتطوير خدمات ابتكارية تدفع إلى تعزيز قاعدة المتعاملين، وزيادة العائد على الاستثمار في الإمارات، كما تهدف إلى تبادل المعرفة المؤسسية والتوافق المؤسسي بين الطرفين، ورفع الكفاءة الإدارية وتطوير مهارات الكادر البشري.