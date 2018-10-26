استدعاء 13.8 ألف سيارة «نيسان».. وطرز من «مرسيدس بنز 2018»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملتين لاستدعاء سيارات لأغراض السلامة وإصلاح عيوب تصنيعية، موضحة أن الأولى تشمل 13 ألفاً و818 سيارة «نيسان» من طرازين مختلفين، فيما تشمل الثانية طرزاً من سيارات «مرسيدس - بنز» 2018، لم تحدد عددها.

وتفصيلاً، أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء خاصة تشمل 13 ألفاً و818 سيارة «نيسان» من طراز «باترول Y61» موديل 2013 - 2018، وطراز «إكستريل T30» موديل 2013، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات موزعَي «نيسان» في الإمارات.

وبينت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، أن الاستدعاء يرجع إلى وجود احتمال أن في بعض المركبات قد لا يعمل نظام الوسائد الهوائية كما يجب، وذلك بسبب تأثير الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة المتقلبة، ولذلك قررت شركة «نيسان الشرق الأوسط» استبدال وحدة التحكم في الوسائد الهوائية بتلك السيارات بوحدة أخرى من دون تحمل المستهلكين أي أعباء مالية.

وذكرت أن شركتَي «المسعود» و«العربية للسيارات» ستقومان بالاتصال بالعملاء لإبلاغهم بالاستدعاء، وإطلاعهم على آخر المستجدات والخطوات الواجب اتخاذها.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء تشمل عدداً من سيارات «مرسيدس - بنز E-Cass نموذج 213» و«CLS-Class نموذج 257» من طرز 2018، وذلك بالتعاون مع «مشاريع قرقاش» و«شركة الإمارات للسيارات» وكيلَي «مرسيدس بنز» في الإمارات، غير أن الوزارة لم تحدد عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء.

وأوضحت الوزارة، أن الاستدعاء يرجع إلى أن شركة «دايملر إيه جي» المصنعة لسيارات «مرسيدس بنز»، أفادت بأن مواصفات نظام تصنيف الركاب لمقعد الراكب لا تلبي المواصفات المطلوبة. وأفادت بأن تقريرها يأتي بالتزامن مع بدء قيام «مشاريع قرقاش» و«شركة الإمارات للسيارات» وإدارة حماية المستهلك في الوزارة، بإبلاغ العملاء ببدء حملة فحص للسيارات المعيبة التي تم استيرادها إلى الإمارات من تلك الطرز، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع العملاء المعنيين لإبلاغهم بإحضار السيارات للفحص على أن تتم عملية الإصلاح مجاناً.

وأكدت «الاقتصاد» أن حملتَي الاستدعاء تأتيان في إطار التزام الوزارة بالمراجعة المستمرة لجميع المنتجات في الدولة، وتوفير الحماية للمستهلكين من أي أضرار قد تلحق بهم.

الاستدعاء يشمل طرازَي «نيسان باترول Y61» موديل 2013 - 2018، و«إكستريل T30» موديل 2013.