10 سنوات على ظهور عملة البيتكوين

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

في 31 أكتوبر 2008 ظهرت أول عملة رقمية للعلن تحت اسم "البيتكوين" من قبل شخص مجهول الهوية اتخذ لنفسه الاسم المستعار "ساتوشي ناكاموتو"، وبعد مرور عشر سنوات أصبحت البيتكوين تتصدر نظام مالي معقد ينظر إليه المستثمرين والأسواق بحذر.

ومن أول ظهور لها وسط الأزمة المالية العالمية، نقلت البيتكوين رؤية سياسية لعالم أفضل بعيدا عن سيطرة الحكومات والبنوك المركزية، وتعتبر البيتكوين عملية تبادل بين نظير إلى آخر للنقود الإلكترونية للسماح بإرسال المدفوعات عبر الإنترنت مباشرة من طرف إلى آخر دون المرور بمؤسسة مالية، وتستمر هذه المعاملات من خلال نظام تسجيل لامركزي يدعى "البلوكتشين".

وساعد على نجاح العملة الرقمية إعلان بنك الاستثمار "ليمان براذرز" إفلاسه في سبتمبر 2008، مما أساء للنظام المالي التقليدي الذي يتكون من نخبة من المصرفيين يضعون قواعد مالية مفروضة على الجميع، وفقا لمؤسس أول منصة فرنسية لتداول البيتكوين، بيير نويزات.

وبعد إنشائها، تطورت البيتكوين لعدة سنوات بعيدا عن أعين الجمهور، مستحوذة على اهتمام المتخصصين في هذه التكنولوجيا والقائمين بأنشطة غير مشروعة مثل عمليات غسل الأموال. وفي 2013 بعد أن استطاعت البيتكوين تجاوز قيمة 1000 دولار، بدأت هذه العملة الرقمية في جذب انتباه المؤسسات المالية.

ولكونها شيء جديد كليا على النظام المالي ولا تعتد على طرف ثالث، تعرضت البيتكوين للعديد من الانتقادات مثل البنك المركزي الأوروربي الذي وصفها بمخطط احتيالي، وفي نفس الوقت أثنى البعض على إمكانيات هذه العملة ومن ضمنهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آنذاك، بن برنانكي.

وفي أوائل عام 2014، واجهت العملة الرقمية أكبر أزمة لها على الإطلاق، بسبب تعرض منصة تداول "ام تي جوكس" للقرصنة والسرقة، مع العلم أن هذه المنصة كانت تتداول 80% من جميع عملات البيتكوين، وبالطبع كانت النتيجة هى انخفاض قيمة العملة مع انتشار توقعات بموتها.

واستمر الأمر على هذا المنوال حتى عام 2017، حينما استطاعت البيتكوين أن تتعافى كليا من هذه الأزمة، وبنهاية 2017 وصلت العملة لأكبر قيمة لها وهي 19.500 دولار، وبلغت القيمة السوقية للعملة أكثر من 300 مليون دولار وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني "كوين ماركت كاب".

وفي يناير من العام الجاري، وصلت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية أكثر من 800 مليار دولار، قبل أن تنهار الفقاعة وتتراجع أسعار معظم العملات الرقمية، وفي الوقت الحالي يبلغ سعر البيتكوين حوالي 6400 دولار .