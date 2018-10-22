دمج الشركات في دبي

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

الدمج هو قيام شركتين أو أكثر بالاندماج، ما يتطلب تصفية إحداهما، وتعديل بيانات الشركة الأخرى، سواءً بزيادة رأس المال، أو إضافة شركاء، أو تغيير الاسم التجاري، أو تغيير المدير. ويتم تقديم طلب المعاملات الخاصة بالشركة الدامجة والمُدمجة معاً في وقت واحد.

وتتمثل الخطوات والمستندات المطلوبة للإندماج بتقديم طلب استمارة التسجيل والترخيص، وإحضار كل من اتفاقية الاندماج موثقة بين الشركتين من الكاتب العدل، ومحضر الجمعية العمومية من الشركة المندمجة بحلها، وتعيين المصفي، مع ذكر اسمه، ويكون مصدقاً من كاتب العدل، ومستندات المصفي (صورة عن الرخصة، شهادة قيد المحاسب، نموذج التوقيع مصدق من الكاتب العدل)، إضافة إلى الإعلان في جريدتين عربيتين ليوم واحد فقط، على أن يتضمن الإعلان عبارة (تصفية بغرض الدمج)، ومنح الدائنين مهلة 60 يوماً من تاريخ الإعلان لتقديم طلباتهم، ونسخة عن محضر الجمعية العمومية، ثم يتم عرض المعاملة على الشؤون القانونية في اقتصادية دبي.

وبعد دفع الرسوم، والحصول على شهادة الدمج، وتعيين المصفي، فإنه يتعين إحضار ملحق عقد التأسيس بزيادة رأس المال، وإضافة الشركاء، أو التعديلات الأخرى، على أن يكون موثقاً من كاتب العدل، وإحضار الجرائد الأصلية للإعلان، والتقرير النهائي للشركة، فضلاً عن إقرار من المصفي والشركاء بعدم وجود أي اعتراض من جهة أخرى خلال فترة 60 يوماً من تاريخ صدور الإعلان.

ويمكن تقديم طلب الاندماج عن طريق المقر الرئيس لاقتصادية دبي.