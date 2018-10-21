9.7 % ارتفاعاً في صادرات أبوظبي غير النفطية و16.6% ارتفاعاً في المعاد تصديره خلال 8 شهور

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قال مركز الإحصاء في أبوظبي ان قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي قد ارتفعت بنسبة 3.9% لتصل إلى 108.2 مليار درهم خلال الثمانية اشهر الأولى من العام الحالي مقابل 104.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وأرجع مركز الإحصاء في تقرير أصدره امس ارتفاع حجم التجارة السلعية الخارجية للإمارة إلى الارتفاع الحاصل في قيمة كل من المعاد تصديره ليصل إلى 16.1 مليار درهم خلال الثمانية اشهر الأولى من العام الحالي مقابل 13.8 مليار درهم

خلال نفس الفترة من عام 2017 بارتفاع نسبته 16.6%، وارتفاع الصادرات بنسبة 9.7% لتصل الى 15.6 مليار درهم مقابل 14.2 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الوارات بنسبة 0.6% لتصل الى 76.4 مليار درهم مقابل 76 مليارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمركز تصدرت الزيوت ووقود التشحيم صادرات أبو ظبي التي ارتفعت حيث حققت ارتفاعا بنسبة 128%كما ارتفعت الصادرات من السلع الإنتاجية بنسبة 114% بينما تصدرت معدات النقل السلع المعاد تصديرها حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 53% والسلع الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 32%.

في حين حققت الواردات من السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 53% ووقود وزيوت التشحيم بنسبة 34% وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لابو ظبي في شهر أغسطس من العام الحالي بنسبة 24.2% مقابل أغسطس من عام الماضي نتيجة لارتفاع المعاد تصديره بنسبة 28.8% والصادرات غير النفطية بنسبة 27.2 ، والواردات بنسبة 23 % خلال نفس الفترة.

يشار إلى أن السلع الواردة في التقرير لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي إذ إن هناك جانباً من تجارة أبوظبي الخارجية تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى ولا يرصدها هذا التقرير كما أن هذا التقرير لا يتضمن تجارة أبوظبي الداخلية مع الإمارات الأخرى.