مذكرة تفاهم لجذب الشركات الهندية لتأسيس مشروعات في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مدينة دبي للإنترنت مذكرة تفاهم، أمس، مع الرابطة الوطنية لشركات البرمجيات والخدمات «ناسكوم»، وهي جمعية تجارية غير ربحية تعنى بقطاع إدارة عمليات أعمال التكنولوجيا في الهند، وتعد مذكرة التفاهم الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف إلى جذب الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تأسيس أعمال ومشروعات لها في دولة الإمارات.

وستوفر مدينة دبي للإنترنت - في إطار مذكرة التفاهم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأعضاء، التي ترشحها «ناسكوم» - فرصة لأن تكون جزءاً من مدينة دبي للإنترنت، وهو ما يساعد على تحقيق استراتيجية دبي للابتكار، ودعم جهود دبي بالتحول إلى أذكى مدينة في العالم، وبموجب الاتفاقية سيتم تقديم الدعم اللازم لأصحاب الشركات لتأسيس أعمالهم في دبي واختبار أسواقها، والتوسع في الإمارات وبقية أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وقام بتوقيع الاتفاقية المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، عمار المالك، ورئيس مجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة في «ناسكوم»، كمال أغاروالا. وقال عمار المالك: «تزخر منطقة الشرق الأوسط بفرص نمو كبيرة لشركات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة مع إمكانات هائلة، ويمتاز قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات، الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار، بقدرات فائقة تجعله يتقدم على منافسيه في المنطقة، وفي هذا السياق تشكل مدينة دبي للإنترنت، باعتبارها أكبر مجمع متخصص في التكنولوجيا والأعمال بالمنطقة، منصة مثالية لشركات التكنولوجيا الهندية التي تسعى إلى التوسع بعملياتها في المنطقة».