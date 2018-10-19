إطلاق مناقصة أكبر عقد ذي قيمة مستقلة لتوسعة مطار آل مكتوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران ورئيس مجلس قطاع الطيران في دبي، أمس، عن إطلاق مؤسسة دبي لمشروعات الطيران الهندسية، المناقصة المتعلقة بأشغال إنشاءات الطوابق السفلية والسراديب لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي، حيث تشكل هذه الحزمة أكبر عقد ذي قيمة مستقلة تم إصداره حتى الآن ضمن مشروع إنشاء مطار آل مكتوم. وقال سموه إن «هذا العقد ذو حجم غير مسبوق، وربما يكون الأكبر في فئته حتى الآن»، مضيفاً: «نحن نستهدف ترسية العطاء بحلول أوائل العام المقبل، إذ إن المزيد آتٍ، والجميع يتطلع إلى 2019 مزدهر بالمشروعات والإنجازات».

ووفقاً لبيان صادر أمس، تضم أشغال الإنشاءات أكثر من 1.7 مليون متر مربع من الطوابق السفلية المتصلة لإيواء الخدمات المستقبلية للمطار كأنفاق نظام نقل المسافرين، وأنفاق نظام مناولة الأمتعة، إضافة إلى شبكة طرق الخدمات الأرضية وغيرها من مرافق الدعم الفني والتقني.

وسيشمل العقد الجديد جميع الأشغال التابعة لبناء الأساسات وجدران الطوابق السفلية والأعمدة وأرضية الطوابق السفلية والهيكل الخرساني، لمبنى الطائرات «الكونكورس» البالغ طوله 2.7 كيلومتر، ومبنى المسافرين الغربي، ومواقف سيارات المسافرين والموظفين.

ويتجاوز عمق الأعمال الـ18 متراً تحت الأرض، فيما يفوق حجم الخرسانة التي سيتم صبها نحو 5.5 ملايين متر مكعب.