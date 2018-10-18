26.7 % تراجعاً في الهجمات الإلكترونية خلال 9 أشهر من 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن عدد الهجمات، التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الدولة تراجع بنسبة 26.7%، لتصل إلى 357 هجمة، منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقابل 487 هجمة، خلال الفترة نفسها من 2017.

وأشارت الهيئة، في إحصاءات أصدرتها أمس، إلى أن الهجمات توزعت بواقع 34 هجمة في يناير، و52 في فبراير، و34 في مارس، و35 في أبريل، و44 في مايو، و44 في يونيو، و31 في يوليو، و51 في أغسطس، و32 في سبتمبر 2018.

ووفقاً للإحصاءات، فإن 160 هجمة كانت آثارها متوسطة، و139 هجمة منخفضة، والبقية هجمات شديدة أو حادة، واستهدفت الهجمات إما تسريب معلومات أو تصيداً واحتيالاً أو تشويه مواقع إلكترونية، أو برامج خبيثة أو رصد وجمع معلومات.

وضمت قائمة البرامج الأكثر خطورة، منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، برامج عدة أبرزها «برامج الفدية» للسحابة الإلكترونية، وبرامج تضمنها إصدار تحديث «مايكروسوفت»، وبرامج نقطة الضعف في متصفح «إنترنت إكسبلورر»، وكذلك نقطة ضعف «المثبت الذكي» لـ«سيسكو»، وبرنامج «زايكلون».

وذكرت أن تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق بلغ 68 تقييماً، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، منها نحو 40 فحص ثغرات و28 اختبار اختراق، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بلغ 34 ألفاً و592 إصابة في إمارة دبي، و16 ألفاً و125 إصابة في أبوظبي، و6367 في الشارقة، و4680 في مدينة العين، و1669 في عجمان، و1027 في الفجيرة، و94 في رأس الخيمة.