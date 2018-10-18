معايير وضوابط للحدِّ من الإعلانات العقارية المضللة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم الإعلانات العقارية، ووضع معايير وإجراءات وضوابط وآليات موحدة في مجال الرقابة، للحد من الإعلانات العقارية المضللة للمستثمرين.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، عقب توقيع المذكرة، أمس، على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، الذي يختتم فعالياته اليوم،

إن «(أراضي دبي) تتطلع، من خلال التعاون مع (تنظيم الاتصالات)، إلى توحيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بآلية إعلان الشركات العقارية، واستخدامها لخدمات الرسائل النصية والاتصالات، لتفادي إزعاج الجمهور».

وأضاف أن «الهيئة ستقوم بمساعدة الدائرة في القضاء على ظاهرة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة، التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بقصد ترويج العقارات أو التأجير، داخل وخارج الدولة».

وأوضح بن مجرن أن «الاتفاقية تتضمن التعاون في مجال الرقابة على الإعلانات الإلكترونية، خصوصاً المواقع الإلكترونية المختصة بعرض العقارات وتبادل المعلومات والتنسيق بالنسبة للإعلانات غير المصرح بها، أو المخالفة للنظم والقوانين وآلية حجب هذه المواقع، في حالة عدم تعديل وضع الإعلانات المخالفة أو عدم التزامها بالقوانين»، مضيفاً أنه «بموجب آلية التعاون والتنسيق بين الطرفين، تضمن الهيئة تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم الإعلانات العقارية، بينما تقوم الدائرة بتزويدها بكل البيانات والمعلومات وأرقام التواصل وعناوين البريد الإلكتروني والروابط، للأطراف التي تعرض إعلانات عقارية لا تتوافق مع التشريعات القائمة، مع تحديد نص المخالفة والمرجع القانوني لها».

من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «الهيئة تثمن غالياً جهود دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، عبر الإدارة الكفؤة للقطاع العقاري، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي ترفد الاقتصاد الوطني».

يشار إلى أن «أراضي دبي»، ومن خلال مؤسسة التنظيم العقاري، تصدر باستمرار تعاميم رسمية موجهة إلى جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في إمارة دبي، ومن خلال تلك التعاميم تطلب المؤسسة من جميع الشركات والمؤسسات العقارية، الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات موجودة داخل حدود الإمارة أو خارجها، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام «تراخيصي»، الموجود على الموقع الرسمي لـ«أراضي دبي».