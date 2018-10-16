"أدنوك": تطبيق الخدمة المتميزة في 21 أكتوبر الجاري في المناطق الشمالية

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلنت <<أدنوك للتوزيع>>، أمس، عن إطلاق الخدمة الذاتية في جميع المناطق الشمالية من الدولة، في 21 أكتوبر الجاري ما سيمكن العملاء في كل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان من اختيار طريقة تزويد سياراتهم بالوقود عبر خياري الخدمة الذاتية المجانية أو الخدمة المتميزة برسوم رمزية تقدر بـ 10 دراهم، وأعفت أدنوك للتوزيع المسنين وأصحاب الهمم من رسوم استخدام الخدمة المتميزة، كما منحت مشرفي المحطات صلاحية إعفاء بعض الحالات من الحوامل أو المرضى من تعبئة الوقود في الخدمة الذاتية.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع، المهندس سعيد مبارك الراشدي، خلال لقاء إعلامي عقد أمس، إن أدنوك للتوزيع ستوزع 100 ألف شريحة ذكية مجاناً للعملاء في مختلف إمارات الدولة، ضمن اجراءات تطبيق خدمة أدنوك فليكس، بهدف تقنية الشريحة الذكية وتبسيط كل من خيارات الخدمة الذاتية والخدمة المتميزة، حيث سيقدم خيار الدفع الجديد أعلى المعايير التكنولوجية العالمية والذي يتيح للعملاء سرعة التزود بالوقود والدفع دون استخدام النقود أو البطاقات المصرفية.

وأضاف أن الشريحة الذكية تعتمد على تكنولوجيا تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID tag) التي يتم تثبيتها على المركبة لتفعيل عملية الدفع تلقائياً باستخدام محفظة أدنوك المدفوعة مسبقاً والتي يمكن ربطها بخيارات دفع أخرى بما في ذلك بطاقة الهوية الإماراتية أو بطاقة أدنوك بلس.

وأشار إلى أنه يمكن للعملاء في الدولة الاستفادة من برنامج المكافآت المتميزة من أدنوك للتوزيع من خلال قيام موظفينا بتزويد سياراتهم بالوقود وتنظيف الزجاج الأمامي وفحص الإطارات، إضافة إلى حصولهم على مكافآت يمكنهم استبدالها في متاجر الواحة مقابل رسم رمزي قدره 10 دراهم.

وأضاف أن برنامج المكافآت المتميزة يتم تحديثه بانتظام وهو ما يوفر للعملاء هدايا مجانية وتخفيضات على المنتجات والخدمات المختلفة حيث يقدم برنامج المكافآت الحصول على 12 عبوة من المياه وخصم على القهوة بقيمة 10 دراهم والعديد من العروض على الوجبات الخفيفة إضافة الى خصومات على خدمات غسيل السيارات في المحطة وتغيير الزيت.

وأوضح أنه يمكن للعملاء استبدال إيصال المكافآت في غضون 30 يوماً من عملية الشراء الأولى وذلك في أيّ من محطات خدمة أدنوك على مستوى الدولة، وتابع أن إطلاق خدمات أدنوك فليكس في كل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان جاء بعد فترة تجريبية مجانية امتدت لعدة أشهر حيث أتيحت الفرصة للعملاء للتعرف على خدمات فليكس، فيما سيتواجد موظفو الخدمة في جميع محطات أدنوك لتقديم المساعدة للعملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة مع استخدام خيارات الخدمة الذاتية.

وأضاف أن أدنوك للتوزيع ستواصل توفير أربع منتجات للوقود عبر شبكة محطاتها بما في ذلك أقل سعر لبنزين 91 في الدولة لمنح العملاء مزيداً من الخيارات، لافتا إلى تواصل العمل على توفير خيارات متعددة للعملاء حول كيفية إعادة تزودهم بالوقود وفي متاجر التجزئة وفق أرقى المعايير للمنتجات والخدمات.

وأوضح أن مشرفي محطات الوقود في المناطق الشمالية سيتولون الرد على استفسارات وملاحظات العملاء في المحطات من خلال تواجدهم المباشر 24 ساعة ولمدة شهرين.

وأشار إلى أن أدنوك للتوزيع مستمرة في استثماراتها المتواصلة في مجال استخدام التكنولوجيا في محطاتنا لتحسين وتعزيز كفاءة تجربة العملاء، كما تسعى لترسيخ ريادتنا في السوق الإماراتية.