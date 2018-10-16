الذهب إلى أعلى مستوى في 45 يوماً

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الذهب أكثر من 1% أمس، إلى أعلى مستوياته في نحو شهرين ونصف الشهر، مع بحث المستثمرين عن ملاذ بعد تراجع الأسهم الأوروبية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن أسواق الأسهم العالمية.

وبلغ السعر الفوري للذهب 1230.11 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يوليو الماضي عند 1233.26 دولاراً. وازدادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1% لتسجل 1234 دولاراً للأوقية.

وقال المحلل لدى «كوانتيتيتيف» لأبحاث السلع الأولية، بيتر فرتيج: «الذهب يستفيد من رياح مواتية قوية نتيجة النزوح إلى الآمان من الأصول عالية المخاطر، والتحركات التالية للذهب ستتوقف على مدى استمرارية هذا البيع».

وقال محلل الأسواق في «ثينك ماركتس يو.كيه»، نعيم أسلم: «هناك تغير ضخم في المعنويات عندما يتعلق الأمر بالمعدن الأصفر بسبب دوره كملاذ آمن هنا. ونلحظ نزوح الأموال عن أسواق الأسهم لتتجه إلى الذهب باعتباره عند مستواه الحالي جذاباً للغاية في ضوء حالة الضبابية التي نعيشها».

وتتعرض الأسهم العالمية لضغوط، ونزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 22 شهراً، تحت وطأة عوامل مثل النزاع التجاري الأميركي الصيني، ومفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والقلق من تباطؤ اقتصادي في الصين.

وارتفع البلاتين 0.9% في المعاملات الفورية إلى 843.85 دولاراً للأوقية بعد ملامسة ذروته منذ الـ10 من يوليو الماضي عند 849.4 دولاراً. وصعد البلاديوم 1.62% إلى 1083.3 دولاراً وزادت الفضة 1.2% إلى 14.73 دولاراً للأوقية.