«الاقتصاد» تُطلق تطبيق «المسؤولية المجتمعية للشركات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الاقتصاد، عبر منصتها ضمن جناح الحكومة الاتحادية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، أمس، التطبيق الذكي لـ«المسؤولية المجتمعية للشركات»، الذي يقدم خدمات ومعلومات متكاملة حول البرامج المعتمدة للمسؤولية المجتمعية في الدولة. كما عرضت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض، عدداً من تطبيقاتها الذكية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن تطبيق «المسؤولية المجتمعية» يقدم معلومات وافية عن أهم مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، أبرزها المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، ومؤشر المسؤولية المجتمعية، وعلامة المسؤولية المجتمعية، وجواز المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن أهم الإحصاءات والبيانات المتعلقة بهذا المجال والامتيازات والحوافز التي تحصل عليها المؤسسات المساهمة بفاعلية في مجال المسؤولية المجتمعية.