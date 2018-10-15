استدعاء 3454 شاحنة «فورد» لدواعي السلامة

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 3454 شاحنة فورد من طراز F-150 ذات المقصورة المزدوجة والقياسية «سوبر كرو» موديل 2015 - 2018، المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «فورد» في الإمارات، وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» في أبوظبي.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن الاستدعاء يستهدف تعديل الحماية والعزل في أرضية السيارة في بعض الشاحنات المشمولة بالاستدعاء، إذ قد يتسبب تشغيل شدادات أحزمة الأمان الأمامية خلال حوادث الاصطدام في اندلاع حريق داخل دعامات الأبواب الجانبية من جهة السائق أو الراكب الأمامي في مقصورة القيادة.

وأضاف التقرير أن الحريق قد ينتشر عند نشوبه في هذه الدعامات في السيارة بأكملها، ما قد ينتج عنه خطر وقوع إصابات، مشيرة إلى أنه قد يلاحظ انبعاث رائحة أو دخان قبل انتشار الحريق.

ولفت التقرير إلى أن شركتي «بريميير موتورز» و«الطاير للسيارات» ستبادران إلى التواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بجميع المعلومات اللازمة حول هذا الاستدعاء، وإحضار سياراتهم لإصلاح الخلل المذكور، على أن يتم استبدال القطعة المعنية مجاناً، وتهيئة الراحة للعملاء خلال الفترة القصيرة التي تتطلبها عملية الإصلاح.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء يأتي في إطار المتابعة للمنتجات المطروحة في أسواق الدولة، سعياً لحماية المستهلك من أي أضرار تنتج عن استخدام أي سلعة معيبة.