المزروعي: 3.5 ملايين برميل يومياً حجم إنتاج الإمارات من النفط بنهاية 2018

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، بأنه من المتوقع زيادة مستويات إنتاج الإمارات من النفط، خلال أكتوبر ونوفمبر 2018، بينما سيتم تحديد حجم إنتاجها لشهر ديسمبر المقبل، حسب طلب الزبون وحاجة السوق، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للدولة ستبلغ بنهاية عام 2018 نحو 3.5 ملايين برميل يومياً.

وتفصيلاً، قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إنه «تماشياً مع متطلبات السوق، قامت دولة الإمارات بزيادة إنتاجها من النفط في الربع الثالث من العام الجاري، ومن المتوقع زيادة مستويات الإنتاج في أكتوبر ونوفمبر 2018».

وأضاف المزروعي، في تغريدات له نشرها على موقع «تويتر»، أمس، أن «الطاقة الإنتاجية للدولة ستبلغ بحلول نهاية عام 2018 نحو 3.5 ملايين برميل في اليوم، وسيخضع إنتاجها لشهر ديسمبر حسب طلب الزبون وحاجة السوق».

وأكد المزروعي أن «الإمارات تظل ملتزمة بالعمل مع شركائها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة، لضمان التوازن والاستقرار في السوق، وذلك لمصلحة كل من المنتجين والمستهلكين».

وعملت «أوبك»، مع دول منتجة خارج المنظمة، على خفض الإنتاج منذ مطلع العام الماضي، بنسبة 1.8 مليون برميل يومياً، واستطاعت بذلك أن تعيد التوازن إلى الأسواق الدولية، حيث ارتفع سعر البرميل إلى 75 دولاراً في مقابل 27 دولاراً في عام 2016. لكن تعطيلات إنتاج غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا، وصلت بخفض الإمدادات من قبل المنظمة إلى 2.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، ما دفع أعضاء المنظمة إلى الاتفاق، في يونيو الماضي، على رفع الإنتاج مرة أخرى بحدود مليون برميل يومياً لتغطية الطلب المتزايد، ولضمان عدم نقص في المعروض.

يشار إلى أن الإمارات خفّضت إنتاجها على مدار اتفاق خفض الإنتاج بحدود 200 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاجها إلى 2.8 مليون برميل تقريباً.

الدولة ستزيد إنتاجها من النفط خلال أكتوبر ونوفمبر 2018.