3.9 تريليونات قدم مكعبة إنتاج أبوظبي من الغاز في 2017

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن إنتاج الإمارة من الغاز الطبيعي بلغ ثلاثة تريليونات، و96 ملياراً و178 مليون قدم مكعبة، خلال العام الماضي، مسجلاً زيادة بلغت نسبتها 13.5%، مقارنة بعام 2016.

وأوضح المركز، في الكتاب الإحصائي السنوي للنفط والغاز الذي أصدره أمس، أن إجمالي الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 8.5 مليارات قدم مكعبة في عام 2017، مقابل 7.4 مليارات قدم مكعبة يومياً في عام 2016.

وأضاف أن هناك زيادة في إنتاج منتجات الغاز الطبيعي المسال، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016، بلغت 400 مليون طن متري، مبينة أن الإنتاج بلغ 27.2 مليار طن متري، تم تصدير 26.8 مليار طن متري منه بنسبة 98.5% العام الماضي.

ولفت المركز، في كتابه، إلى أن أسعار منتجات الغاز الطبيعي جميعها شهدت زيادات في عام 2017، مقارنة بعام 2016، راوحت بين تسعة دولارات و135 دولاراً في الطن المتري لهذه المنتجات.

وفي الوقت نفسه ذكر أن إنتاج أبوظبي السنوي من النفط الخام، انخفض إلى مليار و81 مليوناً و743 ألف برميل العام الماضي، مقابل مليار و104 ملايين و83 ألف برميل في عام 2016، كما انخفضت الصادرات من النفط الخام إلى 876.3 مليون برميل، مقابل 885.5 مليون برميل، خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لبيانات «إحصاء أبوظبي»، فإن المتوسط اليومي لإنتاج أبوظبي من النفط الخام بلغ 2.9 مليون برميل يومياً في عام 2017، فيما بلغ المتوسط اليومي للصادرات 2.4 مليون برميل.

وكشفت الإحصاءات عن أن مجموع الآبار المنتجة للنفط في أبوظبي وصل إلى 2750 بئراً بنهاية العام الماضي، مقابل 2748 بئراً بنهاية عام 2016، بينما حققت أسعار الخام زيادات متفاوتة راوحت بين 9.2 دولارات و12.1 دولاراً للبرميل، خلال عام 2017.