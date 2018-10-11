اعتماد الهوية كرقم لمستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية استخدام رقم بطاقة الهوية الإماراتية، المكون من 15 خانة كرقم مستثمر بالسوق لكل من المواطنين والمقيمين، وذلك اعتباراً من 14 أكتوبر الجاري.

وبين السوق، في تعميم أصدره أمس، ونشره على موقعه الإلكتروني وأرسله إلى شركات الوساطة العاملة بالسوق، أنه سيصدر أرقام المستثمر الخاصة بفئة المستثمرين الأفراد لديه (مواطنين ومقيمين)، وفقاً للهيكلة الجديدة المستندة إلى رقم الهوية الوطنية الإماراتية للمستثمر، بدلاً من الهيكلية الحالية.

وأوضح التعميم أنه سيكون رقم المستثمر الجديد الخاص لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية من مواطنين ومقيمين، هو عبارة عن رقم هويته الوطنية، المكون من 15 خانة مع عدم وجود تغيير على آلية إصدار أرقام المستثمرين لغير المقيمين وللفئات الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للسوق، راشد البلوشي، إن «السوق أنجز نسبة كبيرة من توحيد الأرقام للمستثمرين المحدثة بياناتهم، وبها نسخة عن بطاقة الهوية»، موضحاً أن «إجمالي عدد المستثمرين في السوق يبلغ 966 ألف مستثمر، 60% منهم مواطنون، والبقية أجانب».

وأضاف البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «(أبوظبي للأوراق المالية) سيوحد رقم المستثمر مع رقم بطاقة الهوية، لكل من حدث بياناته بالسوق، على أن يجري استكمال غير المحدثين لبياناتهم تباعاً بعد قيامهم بتوفير بطاقة هويتهم للسوق»، لافتاً إلى أن «هذا بالنسبة للأرقام الموجودة حالياً، أما الجديدة فإنها ستكون برقم الهوية».