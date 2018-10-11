انطلاق «القمة العالمية للابتكار 2018» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم في دبي، فعاليات الدورة الخامسة من «القمة العالمية للابتكار 2018»، التي تنظمها اقتصادية دبي، بالتعاون مع مجموعة «إس بي آي». وأكدت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن القمة تعد من أبرز الفعاليات المعنية بالابتكار في المنطقة، مشيرة إلى أن تنظيم القمة يأتي في إطار السعي نحو بناء اقتصاد جاهز للمستقبل، وتشجيع العقول المبتكرة على تبادل المعرفة والخبرات في ما بينها. ويشارك في القمة، التي تقام تحت عنوان: «بناء اقتصاد مستدام لاستشراف المستقبل»، عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، من مختلف القطاعات الحيوية.