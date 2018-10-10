561 طائرة «تحت الطلب» لـ 3 ناقلات إماراتية بـ 600 مليار درهم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت شركتا «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، عن أن عدد الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب»، بالنسبة للناقلات الإماراتية «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي»، وصل إلى 561 طائرة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 600 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، وذلك وفقاً لقائمة الأسعار المعلنة للشركتين خلال العام الجاري.

وأوضحت بيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي عدد تلك الطائرات من شركة «بوينغ» بلغ 406 طائرات، مستحوذة بذلك على 72.3% من إجمالي الطلبيات بقيمة تصل إلى أكثر من 413 مليار درهم مقابل 155 طائرة لشركة «إيرباص»، بقيمة إجمالية بلغت نحو 186 مليار درهم، فيما استحوذت الطائرات عريضة البدن ذات الممرين على 63.10%، من عدد الطائرات «تحت الطلب».

طائرات «بوينغ»

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لشركة «بوينغ» الأميركية، أن إجمالي عدد الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب» بالنسبة لثلاث ناقلات جوية إماراتية، بلغ 406 طائرات، بقيمة تصل إلى نحو 413.8 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن عدد الطائرات التي من المنتظر أن تتسلمها شركة «طيران الإمارات»، يصل إلى 158 طائرة، منها 150 طائرة من طراز «بوينغ 777 إكس» وثماني طائرات من طراز «بوينغ 777-ER300» بقيمة إجمالية تبلغ 216.6 مليار درهم، مقابل 77 طائرة لشركة «الاتحاد للطيران»، منها 51 طائرة «بوينغ 787» و25 طائرة «بوينغ 777 إكس»، إضافة إلى طائرة واحدة من طراز «بوينغ 777-ER300»، بقيمة إجمالية تصل إلى 97.2 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن شركة «فلاي دبي» تحتفظ بأكبر عدد من الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب»، إذ بلغ عددها 171 طائرة، منها 169 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»، وطائرتان من طراز «737 الجيل الجديد»، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 100 مليار درهم.

طائرات «إيرباص»

من جهتها، كشفت شركة «إيرباص» الأوروبية أن الناقلات الإماراتية لاتزال لديها 155 طائرة «تحت الطلب»، منها 57 طائرة لـ«طيران الإمارات» و98 طائرة لـ«الاتحاد للطيران»، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 186 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن «إيرباص»، فإن عدد الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب» لـ«طيران الإمارات»، يبلغ 57 طائرة من طراز «إيرباص إيه 380»، بقيمة إجمالية تصل إلى 93.4 مليار درهم مقابل 98 طائرة لـ«الاتحاد للطيران»، بقيمة 92.5 مليار درهم، منها 40 طائرة من طراز «إيه 350 -900»، و22 طائرة من طراز «إيه 350-1000»، فضلاً عن 26 طائرة من طراز «إيه 321 نيو»، و10 طائرات من طراز «إيه 320 نيو».

حصص

وبذلك استحوذت شركة «بوينغ» على 72.37% من إجمالي عدد الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب» بالنسبة للناقلات الإماراتية، مقابل نسبة بلغت 27.63% لشركة «إيرباص».

أما من حيث القيمة الإجمالية للطائرات، فقد بلغت حصة «بوينغ» نحو 69%، مقابل نسبة بلغت نحو 31% لـ«إيرباص».

وبلغت حصة الطائرات عريضة البدن ذات الممرين 63.10%، مقابل حصة بلغت 36.90% للطائرات ذات الممر الواحد، وتشغّل الناقلات الوطنية حالياً أسطولاً يعتمد في الجزء الأكبر منه على الطائرات عريضة البدن.

يشار إلى أن الناقلات الوطنية تسلمت 43 طائرة جديدة، بقيمة 46.3 مليار درهم العام الماضي، ما رفع حجم أسطولها بنهاية العام إلى 498 طائرة.

رحلات منتظمة

أفادت المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات «أو إيه جي»، بأن الناقلات الإماراتية سيرت في الإجمال 41 ألفاً و238 رحلة جوية منتظمة إلى مختلف المطارات العالمية، خلال أغسطس الماضي، فيما بلغ متوسط عدد الرحلات التي شغلتها هذه الناقلات 1330 رحلة يومياً، أي ما يعادل رحلة جوية منتظمة كل 65 ثانية.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، فإن هذه الرحلات تُمكّن المسافرين حالياً من الوصول إلى أي مكان في العالم عبر مطارات الإمارات، من خلال نقطة واحدة أو نقطتين.

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طائرة «بوينغ» لـ «طيران الإمارات» مقابل 57 طائرة من «إيرباص».