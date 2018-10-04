عروض هولوغرامية لأهم المعالم المحلية في «جيتكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «هايبر فيجن» العالمية العاملة في مجال أنظمة العرض الهولوغرامية عالية الدقة، أنها تسعى خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، الذي تنطلق فعالياته في 14 أكتوبر الجاري، إلى استعراض أبرز ما توصلت إليه من أنظمة خاصة بتقنية الهولوغرام.

وذكرت، في بيان أمس، أنها ستمتع الزوار عبر وضعها لمنصات عرض متعددة في المعرض ستُبهر الناظرين بعروض هولوغرامية حماسية ومجسدة لأهم المعالم المحلية، إلى جانب مجموعة من المحتوى المتنوع، فضلاً عن تسليط الضوء على أهم قطاعات الأعمال الحاضنة لتقنية الهولوغرام ومخرجاتها في سياق الأعمال.

وأشارت الشركة إلى أنها ترى في «جيتكس» المنصة الأبرز في المنطقة لعرض مثل هذه النوعية من التقنيات المتقدمة، ونقل صدى قدراتها إلى جميع دول المنطقة.