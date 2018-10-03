أفضل وقت لشراء تذكرة طيران بأقل الأسعار

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

باستثناء العروض الترويجية التي تطلقها الناقلات الجوية على أسعار تذاكر الطيران، أحياناً، في الأيام الأخيرة التي تسبق موعد الرحلة، فإن أفضل طريقة لشراء تذكرة طيران بأقل الأسعار هي اللجوء إلى الحجز المبكر. ووفقاً لشركة CheapAir.com فإن أفضل وقت للشراء هو 70 يوماً قبل المغادرة، وذلك بناءً على نتائج دراستها السنوية للسفر التي استندت الى تحليل 917 تذكرة طيران في ثلاثة ملايين رحلة.

وأوضحت الشركة أن سعر رحلة الطيران يتغير في المتوسط كل 4.5 أيام بالنسبة للحجوزات المبكرة، فيما يبلغ متوسط كل تغيير 33 دولاراً.

وتوصي الشركات المتخصصة في استشارات السفر المتعاملين بمراقبة أسعار الرحلات الجوية عن كثب خلال فترة تمتد من أربعة أشهر إلى ثلاثة أسابيع (أو من 121 إلى 21 يوماً) قبل تاريخ المغادرة، مشيرة إلى أنه بإمكان المسافرين تنويع خيارات بحثهم في الوقت ذاته، من خلال اعتماد تواريخ مرنة ومطارات قريبة، إضافة إلى مراقبة العروض التي تطرحها على مبيعات الحجز المبكر.وفي هذا الإطار ينبغي معرفة أن أسعار التذاكر إلى بعض الوجهات تعتمد على مواسم السفر وعلى وقته، فضلاً عن عدد الرحلات المباشرة إلى هذه الوجهة.

إلا أن أرخص رحلة طيران ليست دائماً لها قيمة أفضل، وبالتالي، فإن من الضروري معرفة بعض الخيارات للتأكد ما إذا كانت الأمتعة مشمولة أم لا، وإذا ما كانت المواعيد تتطابق مع روابط النقل المحلية، مع التأكد من شروط تعديل التذكرة، خصوصاً للحجوزات المبكرة التي تكون محفوفة بمخاطر عندما يتعلق الأمر بتغيير خطط السفر في الموعد.

ووفقاً لهذه الشركات، فإن خيارات الحجز تقلّ كلما اقترب موعد السفر خلال فترات الذروة، إذ تلجأ شركات الطيران إلى تطبيق سياسات تسعير قائمة على مستويات العرض والطلب، فكلما ارتفع عدد المقاعد المباعة على الرحلة، فإن أسعار التذاكر ستزيد بشكل أوتوماتيكي.