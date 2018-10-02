«الاتحاد العقارية» تكشف عن «أفنيو ديستركت» بـ 2.5 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الاتحاد العقارية»، أمس، أنها ستكشف خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، الذي يبدأ اليوم، مشروعها الجديد «أفنيو ديستركت» متعدد الاستخدامات، ضمن المرحلة الثانية من «دبي موتور سيتي»، مشيرة إلى أن كلفة المشروع الجديد تبلغ نحو 2.5 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب لمجلس إدارة «الاتحاد العقارية»، أحمد يوسف خوري، في بيان للشركة، إن «مشروع (أفنيو ديستركت) يهدف إلى تقديم كل ما هو جديد، وهو مشروع يمتد على مساحة تزيد على مليوني قدم مربعة، ويقدم مزيجاً من الوحدات السكنية المصممة بذوق رفيع، ومركز (أفنيو مول) للتسوق الذي يمتد على مساحة مليون قدم مربعة، وسيضم مجموعة متنوعة المطاعم إلى جانب العديد من خيارات التسوق والترفيه».

وأضاف ان «أول مجمع سكني في (أفينيو ديستركت)، الذي يحمل اسم (313 أفنيو)، سيضم 67 استوديو، و156 شقة بغرفة نوم واحدة، و166 شقة بغرفتي نوم ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع»، مشيراً إلى أن «المجمع يتميز بطابعه العصري، وموقعه الاستراتيجي».