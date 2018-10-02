تمكين 5000 سيدة أعمال من الوصول إلى الأسواق العالمية بحلول 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية في دبي، وشركة UPS العالمية المتخصصة في مجال اللوجستيات، أمس، مذكرة تفاهم، تهدف إلى عقد سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، لتمكين 5000 سيدة أعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول إلى الأسواق العالمية بحلول عام 2021، بما يضمن تحقيق النمو لأعمالهن.

ويأتي ذلك في إطار برنامج المرأة في التجارة الدولية لمنطقة «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» التي تديرها المؤسسة. ووفقاً لبيان صادر عن اقتصادية دبي أمس، فإن الهدف المشترك لهذا البرنامج يتمثل في تمكين رائدات الأعمال في المنطقة، لاسيما في القطاع التجاري.

ووقّع المذكرة، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومدير البرنامج في «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، محمد علي الكمالي، والمدير العام لشركة UPS في دول الشرق، محمد كمال. وقال الكمالي، إن «التدريب يعد حجر الزاوية في مسألة تمكين رائدات الأعمال، وتعزيز القدرات والمهارات المعرفية لسيدات الأعمال في مجال التصدير»، مشيراً إلى أهمية التعاون مع UPS، باعتبارها أكبر شركة لتوصيل الشحنات على مستوى العالم والمتخصصة عالمياً في مجال خدمات سلسلة التوريد.