«دبي للاستثمار» تستعرض 13 مشروعاً للبيع والتأجير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «دبي للاستثمار»، أمس، بأنها ستعرض خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، مشروع «تلال مردف»، و«جرين كوميونيتي ويست»، و11 مشروعاً للبيع والتأجير.

وأوضحت أن مشروع «تلال مردف» متعدد الاستخدامات السكنية والتجارية والتجزئة، والوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة مردف حالياً.

وأوضحت الشركة في بيان أن المشروع يغطي مساحة مليون قدم مربعة، وأربعة ملايين قدم مربعة من المساحة المبنية.

وأكدت الشركة أن المشروع يحقق تقدماً كبيراً وفق الجدول الزمني المحدد، مع اكتمال ما نسبته 50% من أعمال البناء، لافتة إلى أن المشترين في المشروع سيستفيدون من خصم بنسبة 50% على رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأضافت «دبي للاستثمار» بأنه ستعرض خلال المعرض الذي يستمر حتى الخميس المقبل، مشروع «جرين كوميونيتي ويست» المرحلة الثالثة في مجمع دبي للاستثمار، الذي يتم تطويره من قبل شركة العقارية للاستثمار.

وبيّنت أن المشروع المكتمل البناء يمتد على مساحة 1.48 مليون قدم مربعة.

ولفتت الشركة إلى أنها توفر وحدات للبيع والتأجير، كما تمنح المستأجرين شهراً إضافياً عند توقيع العقد السنوي، بينما يحصل المشترون على إعفاء من رسوم تسجيل دائرة الأراضي والأملاك.

وذكرت أنه علاوة على ذلك، يمكن لزوار جناح الشركة خلال المعرض الاستفادة من خصم 30% على الأثاث والاكسسوارات من «إنتيريورز»، إلى جانب خصم 30% على تشكيلة مختارة من السجاد من «إيوان مكتبي» في «دبي مول»، إضافة إلى 15% خصم على أجهزة المطابخ من «تكا» في القرهود.

كما تعرض «دبي للاستثمار» خلال المعرض 11 مشروعاً للتأجير والشراء، والتي تضم توسعة مركز «ذا ماركت» للتسوق الواقع في مشروع «جرين كوميونيتي» في مجمع دبي للاستثمار و«برج دبي للاستثمار»، الذي تبلغ قيمته 900 مليون درهم، وهو برج متعدد الاستخدامات يقع على شارع الشيخ زايد، ويضم أكثر من 70 طابقاً، حيث يوفر أيضاً شققاً مفروشة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 2020.

وتشمل قائمة المشروعات أيضاً بناية الكوثر في الشارقة، و«برج النهدة 1»، و«النهدة 2»، و«النهدة 3»، ومشروع «رتاج» السكني في مجمّع دبي للاستثمار، وبناية المزنة في القصيص، وبرجاً في منطقة ميدان، وبرجاً في «البرشاء 1»، وفندقاً في الحمرية، وبرج «فايولت» في «جميرا فيليدج سيركل».