9500 مستثمر جديد يضخون 19 مليار درهم في عقارات دبي خلال 8 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أن سوق دبي العقارية تؤكد على استدامتها بشكل مستمر، بعد أن تمكنت من استقطاب 9500 مستثمر جديد خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن المستثمرين الجدد ضخوا استثمارات وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 19 مليار درهم.



وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «سوق دبي العقارية اكتسبت صفة مستدامة بفضل مجموعة من المبادرات المبتكرة والحلول الاستباقبة التي جعلتها في صدارة الأسواق العالمية الجاذبة للاستثمارات، وفي طليعتها الحلول والتطبيقات والخدمات الذكية التي تضمن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم كافة بسهولة وشفافية وأمان، في أي وقت ومن أي مكان في العالم».



وأضاف بن مجرن أن «الحلول الذكية لعبت دورا كبيرا في تعزيز مكانة سوق دبي كبيئة جاذبة للاستثمار، فضلا عن منظومة التشريعات التي تحافظ على حقوق المستثمرين، وأعطتهم امتيازات رائعة، تقديرا لثقتهم بسوقنا العقارية، واختيارهم الإمارة ملاذًا آمنًا لاستثماراتهم طويلة الأجل في السوق العقاري».





