«سي بي آر إي»: دبي تواصل توليد طلب قوي على المساحات المكتبية الممتازة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت بيانات صادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي»، أمس، أن دبي تواصل توليد طلب قوي على المساحات المكتبية الممتازة، إذ بلغ إجمالي المعروض المكتبي في الإمارة 9.21 ملايين متر مربع، في النصف الأول من عام 2018، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 14% عن المستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2014.

تأتي تلك البيانات في وقت أعلنت فيه كبرى شركات التطوير العقاري عن مشاركتها في فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، الذي ستنطلق فعالياته في الثلاثاء المقبل.

وأوضحت «سي بي آر إي» أن الإضافات الأخيرة في السوق تظهر التركيز المتزايد على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، لافتة إلى أنه من المرجح أن يستمر مع التسليم المتوقع لـ1.1 مليون متر مربع، من المساحات القابلة للتأجير بين الربع الثالث من عام 2018 وعام 2020.

ووفقاً لتلك البيانات، تبين أن «دبي الجنوب» هي أحد أبرز مواقع العرض المستقبلي، مع تمثيلها لـ14% من إجمالي المعروض المستقبلي.

وتشمل المواقع الرئيسة الأخرى: شارع الشيخ زايد (11%)، ومرتفعات البرشاء/‏‏‏مدينة دبي للإعلام (12%)، وواحة دبي للسيليكون (10%)، ومركز دبي المالي العالمي (8%).

وبحسب دراسة «سي بي آر إي»، فإن متوسط مستويات الإشغال لمساحات المكاتب، من الدرجة الأولى، في جميع أنحاء الإمارة يقدر بـ90%.

وقال رئيس الاستشارات الاستراتيجية في «سي بي آر إي الشرق الأوسط»، سايمون تاونسيند، إن هناك توجهاً قوياً باتجاه المكاتب العالية الجودة، مع مرافق الراحة التي تتضمن الاستدامة وكفاءة الطاقة، وتعزيز الصحة في مكان العمل.

وتابع: «شهدنا استعداداً متنامياً بين المستأجرين، للتوقيع على عقود إيجار لمدة تراوح بين خمس و10 سنوات، لتأمين مساحات جيدة».

وأكد أن التشريعات الأخيرة، بشأن منح الأجانب ملكية للشركات بنسبة 100% في الدولة، كان لها دور إيجابي في سوق العقارات التجارية.

وأضاف: «نتوقع استمرار الطلب على المساحات المكتبية المتميزة، في الوقت الذي تعزز فيه الشركات الكبيرة وجودها في الإمارة، فضلاً عن تطلع الشركات العاملة في المناطق الحرة إلى العمل خارج حدود تلك المناطق، بعد اعتماد نهج الترخيص المزدوج».