42 مليار درهم تجارة دبي الخارجية مع اليابان في 2017

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت جمارك دبي، أخيراً، وفداً تجارياً يابانياً ضم ممثلين للشركات اليابانية في دبي، وذلك ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية.

وكشفت جمارك دبي عن بلوغ قيمة تجارة الإمارة الخارجية مع اليابان في عام 2017 نحو 42 مليار درهم.

وأكد مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، حرص جمارك دبي على تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية والشركات اليابانية لمواكبة التطور المتصاعد في العلاقات بين دولة الإمارات واليابان.

وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز التواصل مع التجار والشركات من اليابان، لمعرفة رؤيتهم ومتطلباتهم لتطوير التبادل التجاري وتعريفهم بالخدمات والمبادرات الجديدة التي نطورها باستمرار، ومن أبرزها في المرحلة الحالية (برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد) لتقديم مزايا تجارية كبيرة للشركات المعتمدة في البرنامج». من جهته، شدد القنصل العام الياباني في دبي، رئيس الوفد، أكيما أوميزاوا، على أهمية التواصل المستمر بين الطرفين للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها تطور الخدمات الجمركية والتجارية في الإمارة للتجار والمستثمرين من اليابان. بدوره، دعا مدير إدارة العملاء في جمارك دبي، إدريس بهزاد، الشركات اليابانية المشاركة في الوفد إلى التعرف على أحدث الخدمات التي تطورها الدائرة، لتيسير حركة التجارة المشروعة، في ما عرضت مديرة إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي المسؤولة عن تطبيق «برنامج المشغل الاقتصادي»، إيمان بدر السويدي، المزايا التي تحصل عليها الشركات المعتمدة في البرنامج، ما يمكنها من خفض كلفة التجارة وتعزيز عائدها المالي. إلى ذلك، قدمت مديرة إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، سارة الحبشي، عرضاً للوفد الزائر حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والمزايا التي يوفرها التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة للشركات المكلفة بسداد الضريبة.

أمّا مديرة قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي، نسيم المهيري، فكشفت أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع اليابان بلغت في عام 2017 نحو 42 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 12% خلال السنوات الخمس الماضية بين عام 2013 و2017. من جانبه، قدم مدير إدارة تسليم المشاريع في جمارك دبي، يوسف العوضي، عرضاً لمشروع تطوير الخدمات الجمركية لتسهيل التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة في حركة التجارة الإلكترونية.