«نخيل» تفتتح أول حوض سباحة عائم في الإمارات بنخلة جميرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت إدارة «نخيل للضيافة والترفيه»، التابعة لشركة «نخيل» للتطوير العقاري، أول حوض سباحة عائم في الإمارات، يقع على بعد 50 متراً من شاطئ البحر على ضفاف نخلة جميرا.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الوجهة الجديدة ستوفر الاسترخاء نهاراً ومكاناً للمناسبات الخاصة ليلاً، كما أنها تعد إضافة جديدة لمطعم «نسيم مشاوي الشاطئ» الواقع في «كلوب فيستا ماري».

ويبلغ طول حوض السباحة الجديد 20 متراً وعرضه 10 أمتار، ويمكن الوصول إليه عبر ممشى يبلغ طوله 50 متراً. وقال المدير العام لإدارة «نخيل للضيافة والترفيه»، ثورستن ريس، إن «هذه الوجهة الجديدة تعتبر فريدة من نوعها، لأنها ستسمح للضيوف بالاختيار بين السباحة في المياه العذبة بحوض السباحة، أو السباحة في المياه المالحة بالخليج العربي، وذلك في موقع واحد على شاطئ البحر».