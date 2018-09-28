فلسان زيادة في أسعار البنزين خلال أكتوبر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

تشهد أسعار البنزين «سوبر 98» و«خصوصي 95»، المزمع تطبيقها اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، زيادة بمقدار فلسين للتر، بينما يرتفع وقود الديزل 12 فلساً للتر، وذلك مقارنة بأسعار سبتمبر الجاري.

وأوضحت شركة «إينوك للتوزيع» على موقعها، أمس، أن سعر لتر «بنزين سوبر 98» سيرتفع، وفقاً للأسعار الجديدة لشهر أكتوبر، إلى 2.61 درهم، مقارنة مع 2.59 درهم خلال سبتمبر، فيما سيصبح سعر لتر «بنزين خصوصي 95» اعتباراً من بداية الشهر المقبل 2.50 درهم، مقارنة مع 2.48 درهم في الشهر الجاري.

وبينت أن سعر وقود الديزل سيرتفع إلى 2.76 درهم خلال أكتوبر، مقابل 2.64 درهم في سبتمبر بزيادة تبلغ 12 فلساً للتر.

وأضافت الشركة أن لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل أقرّت أسعار شهر أكتوبر، شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%)، على النحو السابق، على أن تطبق الأسعار اعتباراً من الاثنين المقبل.