الهند ضمن أكبر 3 أسواق مصدّرة للسياحة إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف سعيد غباش، إنه من المتوقع زيادة عدد السياح القادمين الى أبوظبي خلال العام الجاري، خصوصاً في الموسم الشتوي، مشيراً إلى أن السوق الهندية تعد واحدة من أكبر ثلاث أسواق مصدرة للسياحة الى إمارة أبوظبي.

وأوضح غباش، في تصريحات صحافية على هامش الافتتاح الرسمي للدورة الـ12 للمؤتمر السنوي لاتحاد وكالات السفر المصدرة للسياح في الهند، مساء أول من أمس، ان الإقبال على الوجهات السياحية في أبوظبي لم يتأثر خلال فترة الصيف، وشهدت الوجهات نمواً في معدلات السياحة، ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مبيناً ان التركيز على قطاع السياحة يعد إحدى الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي في مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط».

وأشار الى أن الهيئة تدعم الترويج للسياحة في الإمارة بالخارج من خلال المشاركة في معارض السياحة والسفرالخارجية التي تشهد تواجداً مكثفاً من جانب الهيئة، وتركيزاً على ملفات جديدة، مثل السياحة الطبية والمرافق الجديدة في أبوظبي، التي تخدم السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال.

ولفت الى أن اختيار أبوظبي لانعقاد الدورة الـ12 من المؤتمر السنوي لاتحاد وكالات السفر المصدرة للسياح في الهند، بمشاركة أكثر من 668 وكالة سفر ومشغل رحلات في الهند، يعد دليلاً على قدرة أبوظبي على جذب فعاليات ضخمة في مجال سياحة الأعمال، في ظل وجود كل المرافق والمنصات والفنادق المناسبة لهذا النوع من السياحة، بجانب الوجهات السياحية الترفيهية.

ونوه بأن معدل الإقامة الخاص بالسائحين القادمين من الهند مرتفع، ويدور في المتوسط حول ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن عدد السياح من الهند إلى أبوظبي زاد بنسبة تفوق 18% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، كما جاء عدد نزلاء الفنادق من الهند في المركز الأول بالنسبة لأسواق أبوظبي الخارجية خلال شهر يونيو الماضي بعدد اجمالي بلغ 29.9 ألف نزيل فندقي، بزيادة 3.7% على الشهر نفسه من العام الماضي.

من جانبه، قال السفير الهندي في أبوظبي، نافديب سوري، إن «الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة، لتجيء بذلك قبل الدول الأوروبية والصناعية الكبرى»، مضيفاً أن التبادل التجاري بين الهند والإمارات بلغ 50 مليار دولار (183.5 مليار درهم) خلال عام 2017، كما شهدت الفترة الماضية استثمارات إماراتية مهمة في الهند في مجالات البنية التحتية والنقل والقطاع اللوجيستي والعقارات والطاقة المتجددة. وأوضح أن عدد رحلات الطيران بين الهند والإمارات تبلغ 1050 رحلة طيران أسبوعياً، بمعدل نحو 150 رحلة يومية، لافتاً الى أن نسب الإشغال مرتفعة على هذه الرحلات، ومن الصعب إيجاد شواغر عليها.

من جهته، قال مدير مكتب أبوظبي للسياحة في الهند، بيجاب دينشاو، إن أكثر من 360 ألف هندي زاروا أبوظبي خلال العام الماضي بمتوسط إقامة بلغ ثلاث ليالٍ.