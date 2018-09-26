«أراضي دبي» تستعرض خدماتها الذكية في «سيتي سكيب 2018»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، دخولها في شراكة استراتيجية في دورة العام الجاري من معرض «سيتي سكيب غلوبال»، الذي تنطلق فعالياته الأسبوع المقبل في مركز دبي التجاري، حيث تشارك الدائرة هذا العام في منصة متميزة تحت شعار «أراضي دبي.. ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك»، لتسليط الضوء على منجزاتها الذكية.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «هذا الحدث العالمي يعد أكبر فعالية في الاستثمار والتطوير العقاري، إذ يجمع المستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين والمختصين في القطاع العقاري».

وأضاف بن مجرن أن «حضور (أراضي دبي) يعتبر مهماً جداً في مثل هذه الفعاليات التي تسهم في الترويج للقطاع العقاري بدبي، وتستقطب جميع الأطراف ذات الصلة به، من المشترين والمطورين والباحثين عن أفضل الخيارات الاستثمارية». وأشار إلى أن «منصة الدائرة في المشاركات السابقة كانت مقصداً أساسياً للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على التشريعات والنظم التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة وجذابة، لتضع دبي في فئة مميزة عن غيرها من الوجهات العالمية». وأكد بن مجرن «حرص (أراضي دبي) ودعمها المستمر للمعارض المحلية والعالمية التي ترى فيها فرصاً سانحة للإعلان عن الامتيازات والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين العالميين الذين يقصدون دبي». وقال إن «الدائرة اختارت هذا العام شعار (أراضي دبي.. ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك)، عنوانًا لمشاركتها في هذا المعرض، للتأكيد على عدد من الحقائق المرتبطة بعملياتها التشغيلية، ومن أهمها مواصلة تطوير التطبيقات الذكية التي تضمن لمتعاملينا إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان حول العالم براحة تامة، وبأعلى درجات الأمن عند الدخول إلى شبكتنا». وبيّن أنه «إلى جانب التطبيقات الذكية التي تغني عن زيارة مكاتب الدائرة، فقد أنجزنا نظام الأرشفة الذكية، ونعمل بوتيرة متسارعة لإتمام نظم (بلوك تشين) بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهو ما نسعى إلى إبرازه خلال مشاركتنا في هذا المعرض».

«الدائرة» اختارت «أراضي دبي.. ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك»، عنواناً لمشاركتها في المعرض.