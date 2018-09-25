بدء الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال «أبوظبي الإسلامي» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أن فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصرف للمساهمين وحاملي حقوق الأولوية تبدأ اليوم، وتستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن ذلك يأتي بعد أن حصل المصرف على موافقة المساهمين في 19 أغسطس الماضي على خطته لزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم.

ويتم تداول حقوق الأولوية الخاصة بـ«أبوظبي الإسلامي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الثاني من أكتوبر، بما يتيح الفرصة للمساهمين غير الراغبين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة لبيع جميع حقوقهم أو جزء منها، بما يمكن المساهمين والمستثمرين المحتملين من شراء حقوق الأولوية، وبالتالي الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال هذا الاكتتاب إلى زيادة رأس المال المُصدَّر والمدفوع من ثلاثة مليارات و168 مليون درهم إلى ثلاثة مليارات و632 مليون درهم.

وكان «أبوظبي الإسلامي»، أعلن في 15 سبتمبر الجاري عن نجاحه في إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار لدعم الشق الأول من رأس المال.