إطلاق «وصل غيت» للتملك الحر رسمياً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، أمس، إطلاقها رسمياً «وصل غيت»، المشروع العمراني المتكامل للتملك الحر في جبل علي، الذي يقع على مقربة من شارع الشيخ زايد.

وجاء إعلان الشركة في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه «وصل1»، أول مشروع كبير للتملك الحر تطرحه الشركة في قطاع دبي العقاري، في إطار مساعيها لدعم رؤية الحكومة لجعل دبي الوجهة السكنية الأفضل في العالم بحلول 2021.

كما أعلنت الشركة في بيان أن مبيعات «ذا نوك»، الذي يمثل أول مبنيين في المشروع، ستبدأ في الثامن من أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن المبنيين يقعان ضمن «وصل غيت» بجانب طريق الشيخ زايد، وبالقرب من محطة مترو الطاقة.

وأوضحت أن مساحة أرض المشروع تبلغ 1.23 مليون متر مربع، على أن يوفر عند اكتماله 257 وحدة «تاون هاوس» و6500 وحدة سكنية.

كما يضم مركزاً تجارياً جديداً يحمل اسم «فستيفال بلازا»، وسيستضيف ثاني متجر لعلامة «إيكيا» في دبي، ومتجر «أيس»، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية و«هايبر ماركت».

وذكرت الشركة أن من المقرر انتهاء أعمال تطوير المركز الجديد بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، إنه «تم تصميم المشروع لتقديم عناصر مميزة إلى السوق، لأننا نهدف إلى توفير فرص أكثر تنوعاً لسكان دبي، من خلال سعينا الدؤوب لتطوير محفظتنا العقارية وتوسعتها»، مضيفاً أنه «فضلاً عن ذلك، تسعى وصل دائماً إلى ضمان المزيد من القيمة لعملائها، خصوصاً أن كل واحد من مشروعاتها يحمل مواصفات متميزة، يتم من خلالها تقديم مفهوم جديد وخيار استثماري جذاب».

يشار إلى أن «وصل غيت» سيكون من أكبر المشروعات الجديدة على شارع الشيخ زايد، والقريبة من ابن بطوطة مول، ومنطقة الغاردنز. ويتوقع له أن يكون مقصداً رئيساً للعمل والسكن والترفيه والتسوق. وسيضم المشروع عدداً وافراً من العلامات التجارية الرائدة، وحديقة مركزية مترامية الأطراف، فضلاً عن العديد من الفنادق والمطاعم والمدارس والمرافق الثقافية المناسبة لتنظيم الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، والعديد من الأنشطة الأخرى، التي ستوفر الأجواء الممتعة للمقيمين في المشروع وزواره.