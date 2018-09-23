«أراضي دبي» تنجز معاملات 39 ألف مستثمر بـ 131 مليار درهم خلال 8 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، أنها أنجزت معاملات ما يزيد على 39 ألف مستثمر عبر مراكزها في مختلف أنحاء الإمارة، وزادت قيمة الاستثمارات على 131 مليار درهم، خلال الفترة من يناير الماضي إلى 31 أغسطس الماضي.

وأكدت الدائرة في تقرير صادر، أمس، أن عدد الإجراءات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة وصل إلى 42 ألف إجراء، بينها 24 ألفاً لنقل الملكية، و18 ألفاً متعلقة بتقديم خدمات متميزة للمستثمرين.

وقال مدير عام الدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «الإقبال على مراكز الخدمة، واستقطابها لما يزيد على 39 ألف مستثمر، يؤكد نجاح هذا المشروع، الذي يهدف في المقام الأول، إلى توفير خدمات الدائرة في شتى أنحاء إمارة دبي، تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لخطة دبي 2021، لجعل الإمارة أفضل وجهة عالمية للاستثمار والعمل والزيارة».

ونوّه بن مجرن، بالدور الكبير الذي تلعبه المراكز، من أهمها مساعدة مستثمري القطاع العقاري في دبي على إنجاز معاملاتهم بسهولة، من دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيس، الأمر الذي ساعد على توفير الوقت والجهد على المتعاملين. وتابع: «نسعى جاهدين إلى تقديم كل خدماتنا من خلال هذه المراكز، إضافة إلى تطويرها وتحويلها إلى النسق الرقمي، بما يتوافق مع رؤية (دبي الذكية)، كما نعمل على زيادة عدد الخدمات التي يحصل عليها المتعاملون من منصاتنا الرقمية، التي تشمل الموقع الشبكي والتطبيقات الإلكترونية الأخرى، بما يدعم رؤية الحكومة للتحوّل الذكي في كل الخدمات الحكومية». وأضاف: «كان الهدف من استحداث هذا النظام توفير عدد من المكاتب المعتمدة، للقيام بتسجيل الإجراءات العقارية الرئيسة في مواقع وفروع تعمل خارج ساعات وأيام عمل الدائرة. وتم تحقيق النجاح المنشود بعد أن تم توفير خدمات التسجيل العقاري على نطاق أوسع في الإمارة، والإسهام في زيادة سرعة وفاعلية إتمام الإجراءات للمستثمرين، من دون الحاجة إلى حجز المواعيد والانتظار في مقر الدائرة». وافتتحت «أراضي دبي» حتى الآن 23 مركزاً تقدم كل الخدمات للجمهور، بما في ذلك أمين التسجيل العقاري، وأمين الخدمات العقارية، وبلغ عدد مكاتب أمناء التسجيل العقاري 16 مكتباً، أما مكاتب أمين الخدمات العقارية فيبلغ عددهم سبعة مكاتب.