«زوروا الإمارات» يعرِّف بالمزايا والمقاصد السياحية في الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انتهت فعاليات معرض «زوروا الإمارات» الترويجي المتنقل، أول من أمس، والذي نظمه البرنامج الوطني للسياحة في وزارة الاقتصاد، وشملت محطاته ثلاثة بلدان اسكندنافية للتعريف بالمقومات السياحية للدولة، والخدمات، والترويج للمقاصد السياحية المتميزة التي تتمتع بها.

وجاء تنظيم المعرض بالتعاون مع دوائر وهيئات السياحة المحلية وإدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي، وبمشاركة ممثلين عن «طيران الإمارات». وأكدت الوزارة في بيان أمس، أن المعرض يأتي في إطار جهود الوزارة وشركائها من دوائر وهيئات السياحة المحلية في مختلف مدن الدولة للارتقاء بموقع الإمارات، لتكون أحد أفضل المقاصد السياحية المستدامة. وانطلق المعرض الذي استمر على مدى أيام عدة من العاصمة السويدية استوكهولم في 17 الجاري، لينتقل بعدها إلى أوسلو عاصمة مملكة النرويج، واختتم أعماله في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، محمد خميس المهيري، إن هناك زيادة في عدد السياح الاسكندنافيين الذين زاروا الدولة خلال العام الماضي، بواقع 283 ألف زائر، ارتفاعاً من 257 ألفاً عام 2016، وبنسبة نمو بلغت 10%، وإنه بناء على ذلك بلغ نصيب الدول الاسكندنافية من سوق السياحة والسفر في دولة الإمارات ما معدله 1.4% من إجمالي الزائرين من خارج الدولة خلال عام 2017.