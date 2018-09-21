خطوات لمنع الاحتيال

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

لا تشارك أي تفاصيل سرية، مثل رقم البطاقة، تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، رمز الأمان CVV، رمز المرور لمرة واحدة OTP، مع أي شخص، وذلك عندما تتلقى أي مكالمات غير معروفة المصدر، أو رسائل نصية قصيرة، أو عبر البريد الإلكتروني ويطلب منك من خلالها القيام بتفعيل بطاقة، أو عملية تحديث أو استبدال نقاط المكافآت.

وتلبية هذه الطلبات قد تؤدي إلى حدوث عملية احتيال، لأن البنك لن يطلب منك أبداً هذه التفاصيل، ولا تضغط على روابط أو تعيد توجيهها في رسالة إلكترونية، رسالة فورية، دردشة من مرسل غير معروف، أو إذا شككت في صحة الرسالة. ولا تقم بالرد على عروض تحويل المال من الخارج، أو على طلبات إجراء التحويلات والمشاركة في مخططات أو عروض مقدمة من هيئات غير معروفة.

وإذا صرحت عن تفاصيل حسابك المصرفي عن طريق الخطأ، أبلغ عن سرقة هذه المعلومات إلى البنك على الفور، مع التأكد من أن برنامج المتصفح الذي تستخدمه محدّث، وقد تم تطبيق تصحيحات الأمان عليه.