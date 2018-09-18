«بروج للاستثمارات البترولية» تبدأ المرحلة الثانية لتوسعة محطتها في الفجيرة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، أمس، أنها بدأت أعمال المرحلة الثانية لمشروع توسعة محطتها التخزينية في ميناء الفجيرة، بطاقة تخزينية تبلغ 600 ألف متر مكعب، ليرتفع إجمالي الطاقة التخزينية للمحطة من النفط الخام إلى مليون متر مكعب، مشيرة إلى أنها تبحث خيارات طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام للمستثمرين الإماراتيين والأجانب، على أن يتم إدراج الأسهم في بورصة لندن، ضمن بدائل لتمويل توسعاتها المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي في «بروج»، نيكولا باردينكوبر، خلال لقاء عقدته الشركة في دبي، أمس، للإعلان عن انطلاق الأعمال، إن «المرحلة الثانية من مشروع التوسعة، ستتيح للشركة تخزين النفط الخام عبر إنشاء ثمانية صهاريج تخزين، نصفها سيزود بميزة قابلية التحويل لزيت الوقود»، متوقعاً «دخول هذه المرحلة حيز التشغيل التجاري بحلول الربع الأول من عام 2020، لتزيد الطاقة التخزينية للشركة بمعدل مرتين ونصف المرة».

وأضاف باردينكوبر أن «بناء الصهاريج الثمانية الجديدة سيكون باستخدام مواد فائقة الجودة، على أن تكون مؤتمتة بالكامل، ما يسمح للشركة بمواصلة تحقيق معدل هدرٍ منخفض للمنتجات المخزنة».

وأشار إلى أن «موقع الفجيرة الجغرافي يتيح لناقلات النفط تجاوز مضيق هرمز، فضلاً عن قربها من خطوط الملاحة التي تربط بين الشرق والغرب»، مبيناً أن «محطة الشركة في الفجيرة تخزن حالياً المنتجات النفطية المكررة».

من جهته، أشاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، محمد سنوسي بركيندو، بتجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي، وزيادة مصادر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع زيادة الاهتمام بالاستثمار في قطاع النفط.