«أراضي دبي» تنظم تسجيل عقارات التملك الحر باسم شركات المنطقة الحرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرتي تفاهم مع سلطة دبي للمجمعات الإبداعية في إطار حرص الطرفين على هيكلة وتطوير العلاقة بينهما، وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية دبي.

وقالت الدائرة في بيان، أمس، إن المذكرة الأولى تتعلق بنظام الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والخبرات الفنية، فيما تتمحور المذكرة الثانية حول تنظيم تسجيل أراضي أو عقارات التملك الحر باسم شركات المنطقة الحرة.

وأكد المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، حرص الدائرة على التعاون مع سلطة دبي للمجمعات الإبداعية في تقديم خدمات سهلة للمتعاملين من خلال التنسيق المستمر.

وقال إن «مذكرة التفاهم الأولى ستتيح للطرفين تبادل المعلومات والبيانات بينهما، بهدف تسهيل الإجراءات على المراجعين وتطوير وتعزيز قواعد البيانات لدى كل من الدائرة والسلطة»، مشيراً إلى أن «التعاون مع السلطة سيسهم في تنظيم وضبط إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات باسم شركات المنطقة الحرة، وانتقال ملكية حصص الشركاء فيها».

من جهته، قال المدير العام لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، عبدالله أحمد الحباي، إن «توقيع مذكرتي التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك تشكل خطوة استراتيجية مهمة، لتحقيق أفضل الممارسات في العمل الحكومي المشترك، التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات للمتعاملين».