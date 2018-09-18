«مبادلة»: «سيبسا» تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في أسواق المال الإسبانية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيبسا»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، نيتها طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام في أسواق المال بإسبانيا، في كل من مدريد، وبرشلونة، وبلباو، وفالنسيا، وإدراج سهم الشركة ضمن النظام المؤتمت للتسعير (AQS)، أو ما يطلق عليه «نظام الربط البيني للأسهم الإسبانية» (SIBE) أو «تداول الأسهم» المتبع في أسواق الأوراق المالية الإسبانية.

وأفادت «مبادلة» في بيان أمس، بأنها ستحافظ على حصة مؤثرة في «سيبسا» بعد اكتمال الطرح العام.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في «مبادلة للاستثمار»، مصبح الكعبي، إن «(سيبسا) تعد بالنسبة لـ(مبادلة) استثماراً استراتيجياً في قطاع الطاقة، إضافة إلى كونها إحدى أهم الشركات الصناعية الوطنية الرائدة في إسبانيا»، مشيراً إلى أن «النية بالطرح الأولي العام هي ثمرة للأداء القوي الذي حققته الشركة، التي باتت تحتل موقعاً في طليعة الشركات العالمية المتخصصة بحلول الطاقة المتكاملة».

وأضاف الكعبي، الذي يعد أحد أعضاء لجنة الاستثمار في «مبادلة»: «نؤكد التزامنا بشكل تام بإنجاز عملية الطرح في أسواق المال الإسبانية، باعتبارها المكان الأنسب طبيعياً واستراتيجياً لـ(سيبسا)، الأمر الذي سيمكن الشركة من الوصول بشكل أوسع لأسواق رأس المال، وبالتالي دعم المرونة المالية».

وذكر أنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للأسهم الحرة 25%، فيما من المنتظر أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن الاكتتاب يخضع لظروف السوق، وذلك قبل أي تخصيص زائد أو غير متوقع.