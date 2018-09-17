الإمارات تتصدّر مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في التنافسية العالمية في قطاع الاتصالات، بتحقيقها مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك حسب النتائج التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات أخيراً. وأفادت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأن النتائج أظهرت تقدم الدولة للمركز الأول عالمياً في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، فضلاً عن تحقيق المركز الأول في نسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات الهاتف، وكذلك نسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات البيانات (خدمات 3G فما فوق)، كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك.

وحققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر نسبة الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر، إضافة إلى المركز السابع عالمياً في نسبة الأسر المستفيدة من خدمة الإنترنت المنزلي، والمركز الثامن عالمياً في نسبة مستخدمي الإنترنت. وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «اعتلاء الدولة للمراكز المتقدمة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنما يشكل خطوة على الطريق الصحيح في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2021».