«دبي للإحصاء»: 2.2% ارتفاعاً في التضخم السنوي خلال أغسطس

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.2% في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، بأن أسعار قسم النقل ارتفعت بنسبة 18.46%، التي دفعت التضخم بمقدار 1.87 نقطة، فيما زادت أسعار قسم المطاعم والفنادق 11.93%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.46 نقطة. كما ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.31%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.41 نقطة، في حين ارتفعت أسعار قسم التعليم بنسبة 3.23%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.29 نقطة، فضلاً عن ارتفاع أسعار قسم الاتصالات 5.62%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.27 نقطة.

ووفقاً للتقرير، زادت أسعار قسم التبغ بنسبة 78.50%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.25 نقطة، بينما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة 8.54%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.16 نقطة، فيما ارتفعت أسعار قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 3.37%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.13 نقطة.

وبيّن تقرير «دبي للإحصاء» أن مؤشر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفض بنسبة 3.60%، الذي خفض التضخم بمقدار 1.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر قسم الملابس وملبوسات القدم 3.34% مخفضاً التضخم بمقدار 0.07 نقطة.

إلى ذلك، جاء في التقرير أن المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك ارتفع في أغسطس 2018 مقارنة بيوليو 2018 بنسبة 0.21%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 3.98%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.45 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.51%، الذي دفع التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.16%، الذي دفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.07%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.03%.

في المقابل، انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.60%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.26 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.18%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.41%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة.