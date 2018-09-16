محمد بن زايد يعتمد الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" وذلك خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، حيث قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا اليوم، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية ٥٠ مليار درهم للثلاث سنوات القادمة، على أن يتم تخصيص 20 مليار درهم من الحزمة التنموية للعام 2019".

وتابع سموه في تغريدة أخرى: "يهدف " غداً 21 " إلى تعزيز تنافسية العجلة التنموية في أبوظبي وريادتها .. استناداً إلى أربعة محاور رئيسة : الأعمال والاستثمار، المجتمع، المعرفة والابتكار، ونمط الحياة .. وتشمل المرحلة الأولى على أكثر من 50 مبادرة تتوافق مع أولويات المواطن وتطلعاته واحتياجات المقيم والمستثمر".

وأضاف: "كما وجهنا بإطلاق أجندة المرحلة الأولى من حزمة المسرعات التنموية خلال الأيام المقبلة وتسريع تنفيذ المشاريع المجتمعية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال. كلنا ثقة بنجاح "غداً 21" بجهود فريق العمل في حكومة أبوظبي والشراكة القائمة مع المجتمع وقطاع الأعمال بما يضمن النجاح للجميع".