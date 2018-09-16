لا تشغيل للمكالمات الهاتفية عبر «واتس أب» و«سكايب»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي أحمد الشربيني - دبي

نفى مصدر رسمي مسؤول في قطاع الاتصالات، ما تم تداوله حول تشغيل خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق «واتس أب»، من خلال شبكات «واي فاي»، معتبراً ذلك «شائعات ليس لها أساس من الصحة».

وفي وقت أكد فيه المصدر لـ«الإمارات اليوم»، استمرار حجب مكالمات «واتس أب»، أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، بأنه لم يرد من هيئة تنظيم الاتصالات أي إشعارات رسمية حول إزالة الحظر عن المكالمات الصوتية المفتوحة عبر تطبيق «واتس أب» أو «سكايب».

وكان مشتركون في خدمات «اتصالات» و«دو»، أعربوا عبر وسائل تواصل اجتماعي، عن «خيبة أمل شديدة»، بعد الإعلان عن عدم صحة ما تردد بشأن تشغيل خدمة الاتصال عبر «واتس أب»، من خلال شبكة «واي فاي». وطالبوا بفتح الخدمة مثل العديد من الدول، معتبرين أسعار الإنترنت مرتفعة، سواء عبر النطاق العريض، أو عبر الهواتف المحمولة.

سياسة ثابتة

وتفصيلاً، نفى مصدر رسمي مسؤول في قطاع الاتصالات، ما تم تداوله حول تشغيل خدمة المكالمات الصوتية والمرئية، عبر تطبيق «واتس أب»، من خلال شبكات «واي فاي».

وأكد المصدر لـ«الإمارات اليوم»، أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإتاحة هذه الخدمة، (غير صحيح)، وهو مجرد «شائعات ليس لها أساس من الصحة».

وأوضح المصدر أنه «لا تغيير في السياسة المتبعة في دولة الإمارات، بشأن الاتصال الصوتي، عبر بروتوكول الإنترنت»، لافتاً إلى أن «أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع، يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ في الدولة».

وأضاف أن «المكالمات الصوتية، عبر بروتوكول الإنترنت، بما فيها مكالمات (واتس أب)، تعد من الأنشطة المنظمة في الدولة، حسب ما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة».

ولفت المصدر إلى أن «مشغلَي الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، طرحا بالفعل تطبيقات مدفوعة للاتصال عبر الإنترنت بأسعار مناسبة»، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من هذه التطبيقات الجديدة، والتحسينات على البرامج القائمة، مشيراً إلى استمرار حجب مكالمات «واتس أب»، تزامناً مع طرح «اتصالات» و«دو» برامجهما للاتصال عبرالإنترنت.

معايير الحجب

بدورها، أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إتاحة المكالمات الصوتية، من خلال تطبيق «واتس أب»، عار من الصحة، مع التزام المؤسسة بمعايير الحجب من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، التي لم يرد منها أي إشعارات رسمية حول إزالة الحظر عن المكالمات الصوتية المفتوحة عبر ذلك التطبيق أو غيره.

وأضافت المؤسسة أن ما يُشاع حول إجراء بعض الأفراد للمكالمات الصوتية عبر شبكة «واي فاي»، باستخدام تطبيقي «واتس أب» أو «سكايب»، إما أنه تم من خلال تطبيقات فك الحجب غير المشروعة، التي يطلق عليها «بروكسي»، أو تم لثوان محدودة فقط من خلال اتصال أفراد من خارج الدولة، ويكون الصوت غير واضح.

وأوضحت «اتصالات» أنها تتيح للشركات فقط، عبر رسوم، إجراء المكالمات من خلال تطبيق «سكايب»، فيما تتيح للأفراد تطبيقات محددة للتواصل عبر المكالمات الصوتية، من خلال اشتراكات مدفوعة برسوم.

لا تغيير في السياسة المتبعة في الإمارات، بشأن الاتصال الصوتي، عبر بروتوكول الإنترنت.

