«أراضي دبي» تصدر 500 ألف تصريح عبر نظام «تراخيصي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت موسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إصدار ما يقرب من 500 ألف تصريح عقاري للشركات العقارية عبر نظام «تراخيصي».

وقال مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، علي عبدالله آل علي: «يعني الوصول إلى هذا الرقم الهائل، مدى الإقبال الذي يحظى به (تراخيصي)، وما يقدمه من خدمات سهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والاحترافية للمتعاملين، للحصول على مجموعة واسعة من التصاريح التي تساعدهم على القيام بعملياتهم، والعمل وفق أعلى درجات الشفافية بالتناغم مع النظم والتشريعات في هذا القطاع».

وأضاف آل علي: «منذ قيامنا بإطلاق النسخة الجديدة من نظام (تراخيصي)، في العام الماضي، لتطوير وتحسين خدماته، وضمان تسهيل وتسريع الإجراءات التي يحتاجها المتعاملون، أسهم هذا النظام في التحوّل الذكي للخدمات المقدمة للشركات العقارية، وشهدنا إقبالاً متزايداً من جانب المتعاملين والمستثمرين لتوفير الكثير من الوقت والجهد، وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الدائرة».

وأشارت المؤسسة في بيانها، إلى أن نظام التصاريح الإلكترونية في «تراخيصي» يمتاز بسهولة الاستخدام، حيث يتم إصدار جميع أنواع التصاريح بشكل فوري، كما يمكن للمتعاملين الحصول على تلك الخدمات المتعددة على مدار 24 ساعة يومياً، من دون حاجة الشركات الراغبة في الحصول على التصاريح العقارية إلى مراجعة المؤسسة.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتعاملين الحصول على 15 نوعاً من التصاريح العقارية المعتمدة، منها التصاريح الإلكترونية وتنظيم المعارض والإعلانات الخارجية وإعلانات الصحف، بما يساعدهم على القيام بأنشطتهم الترويجية لمشروعاتهم العقارية. ومن الأنشطة الأخرى التي تستوجب الحصول على التصاريح إعلانات الرسائل النصية، وإعلانات المركبات والإعلانات المطبوعة واليوم المفتوح.

وبينت أنه من الخدمات التي يقدمها النظام أيضاً تصاريح الإعلانات المبوبة واللوحات الإعلانية، ويتعين على المطوّرين الحصول على التصاريح من المؤسسة لتنظيم حفلات إطلاق المشروعت والحملات الترويجية المتعلقة بها ومنصات الترويج العقاري، أو للإعلان عن الندوات العقارية وتنظيمها داخل الإمارة.