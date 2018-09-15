مباحثات أميركا والصين تصعد باليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع اليورو فوق 1.17 دولار، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين، أمس، بعد بيانات تضخم أميركية جاءت أضعف من التوقعات، واستمرت في الضغط على الدولار، في الوقت الذي تعافت فيه معنويات المستثمرين على نطاق واسع، ودعمت العملة الأوروبية الموحدة.

وأدى قرار البنك المركزي التركي، أول من أمس، برفع أسعار الفائدة، إلى تعافٍ في أصول السوق الناشئة، بينما تلقت المعنويات في السوق الأوسع نطاقاً دعماً، أمس، من الآمال في أن تفضي جولة مباحثات جديدة إلى خفض التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.17 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الـ30 من أغسطس الماضي، بينما هبط مؤشر الدولار. وهبطت الليرة التركية قليلاً إلى 6.04 ليرات للدولار، بعدما اختتمت تعاملات أول من أمس على ارتفاع بأكثر من 4%. وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية 0.1% إلى 6.84 يوانات للدولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7207 دولار أميركي. والدولار الأسترالي على مسار الارتفاع بأكثر من 1% خلال الأسبوع، بعدما تعافى من أدنى مستوى في عامين ونصف العام، والذي بلغ 0.7085 دولار يوم الثلاثاء الماضي. وارتفعت العملة اليابانية إلى 111.83 ين للدولار، بزيادة بلغت نسبتها 0.1%.

إلى ذلك، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر أمس، مع تحسن المعنويات بفعل إشارات إلى أن الصين والولايات المتحدة تحققان تقدماً تجاه حل الخلافات التجارية بينهما.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 1.2% إلى 23094.67 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل فبراير الماضي.

وعلى أساس أسبوعي، قفز المؤشر 3.5%، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي في شهرين. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.1%، مسجلاً 1728.61 نقطة.