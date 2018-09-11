النمسا تتوقع مشاركة 3 ملايين زائر في جناحها بـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: فيينا ــ وام

أكدت وزيرة الاقتصاد النمساوية، مارجريت شرامبوك، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يمثل نافذة ترويجية فريدة لاقتصاد النمسا، معوّلة على مشاركة النمسا في المعرض الذي اعتبرته منصة ضخمة توفر فرصاً كبيرة لا تتكرر في غضون وقت قريب. وتوقعت أن يزور الجناح النمساوي المشارك في المعرض نحو ثلاثة ملايين زائر.

وجاء تصريح شرامبوك أثناء حضور عرض قدّم تصوراً لمشاركة النمسا في المعرض، تحت إشراف المفوضة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على ملف مشاركة النمسا، باتريكس كارل، التي أشارت إلى أهمية تبني مفهوم يتحلى بالشجاعة في ظل صعوبة المنافسة بسبب مشاركة أكثر من 180 دولة في المعرض.

وكشفت شرامبوك أن جناح النمسا سيعرض تقنيات حديثة ومبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، والبيئة، واختراعات متقدمة في مجالات الهندسة الميكانيكية ومعدات الاتصالات، بالتزامن مع التركيز على التكنولوجيا البسيطة وتقديم مواضع ذات صلة بالتكنولوجيا الرقمية والاستدامة.

من جانبه كشف رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية في النمسا، هارالد ماهرير، عن اهتمام بلاده خلال المعرض، للترويج للنمسا كمقصد سياحي، وإتاحة الفرصة أمام الشركات النمساوية المحلية والشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة، للالتقاء بمتعاملين محتملين، مشيراً إلى أن الحكومة النمساوية خصصت ميزانية قدرها 16.5 مليون يورو للمشاركة في المعرض.