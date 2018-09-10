رحلة جوية كل 65 ثانية خلال أغسطس للناقلات الوطنية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات "أو إيه جي"، بأن الناقلات الوطنية، "طيران الإمارات"، "الاتحاد للطيران"، "فلاي دبي"، و"العربية للطيران"، سيرت في الإجمال 41 ألفاً و238 رحلة جوية منتظمة إلى مختلف المطارات العالمية خلال أغسطس الماضي، موضحة أن متوسط عدد الرحلات التي شغلتها هذه الناقلات بلغ 1330 رحلة يومياً، أي ما يعادل رحلة جوية منتظمة كل 65 ثانية.

وأظهرت بيانات للمؤسسة تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منها، أن شركة "طيران الإمارات" شغلت وحدها 16 ألفاً و875 رحلة خلال أغسطس 2017، تلتها شركة "الاتحاد للطيران" بتسيير 8680 رحلة، فيما شغلت شركة "فلاي دبي" 8383 رحلة، بينما عدد رحلات شركة "العربية للطيران" 7300 رحلة منتظمة من مختلف مراكز عملياتها الجوية.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، فإن هذه الرحلات تُمكّن المسافرين حالياً الوصول إلى أي مكان في العالم عبر المطارات الإماراتية، من خلال نقطة واحدة أو نقطتين على أكثر تقدير.