«دبي للمشاريع الناشئة» تطلق دورة جديدة من «لقاءات الأعمال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي بأن «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات الغرفة المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، ستنظم بالتعاون مع «منطقة 2071» دورة جديدة من سلسلة لقاءات الأعمال خاصة بالمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، ابتداء من 12 سبتمبر الجاري ولغاية 14 نوفمبر المقبل.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تهدف سلسلة لقاءات الأعمال، التي ستقام كل يوم أربعاء في أبراج الإمارات بدبي، إلى تسليط الضوء على أبرز الموضوعات التي تهم أصحاب المشروعات الناشئة حول العالم، وتساعدهم على تطوير وتحسين مشروعاتهم التجارية والاستفادة من تجارب غيرهم في عالم الأعمال، بمشاركة وحضور نخبة من أبرز المتحدثين في المنطقة ومن مختلف المجالات والقطاعات. وتشهد هذه اللقاءات مشاركة رواد أعمال لاستعراض تجاربهم الناجحة، وكيفية التغلب على التحديات، وأبرز الأدوات اللازمة لتنمية الأعمال وتطويرها.

وأكدت مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي، ناتاليا سايشيفا، أهمية تنظيم هذه السلسلة من اللقاءات بشكل دوري، لمساعدة أصحاب المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير وتحسين مشروعاتهم التجارية.